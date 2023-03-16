تراجعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بنحو 10جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 1920 جنيها، مقابل 1930 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، نتيحة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادى نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجاربة السابق.

وبحسب نجيب، انخفض سعر جرام عيار 18 ليسجل 1640 جنيها، مقابل 1650 جنيها، كما تراجع سعر جرام عيار 24 مسجلا 2180 جنيها، مقارنة بـ2190 جنيها.

وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيها ليصل إلى 15360جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة، مقارنة بـ15440 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، بجانب استعداد المتداولين لمزيد من التطورات بشأن أزمة القطاع المصرفي بعد أن أصبح بنك "كريدي سويس" هو المحرك للأسواق خلال الساعات القليلة الماضية.

انخفض الذهب الفوري 0.1% إلى 1917 دولارًا للأوقية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5% إلى 1921 دولار للأوقية.

وأعلن المصرف السويسري منذ قليل اقتراضه 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري، البنك المركزي، لتأمين الودائع لديه.

ويأتي الإعلان بعد يوم تداول عاصف، يوم الأربعاء، ضربت موجة بيع قطاع المصارف العالمي، وتسببت في هبوط اجتاح الأسواق على مستوى العالم.