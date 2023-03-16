تعليم الجيزة تستعد لامتحانات نهاية العام

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، اجتماعا موسعا بقاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية مع مديري عموم الإدارات التعليمية، وموجهي عموم الأنشطة التربوية ومديري الخدمات التربوية.



شدد سلومة، على ضرورة الاهتمام بأعمال الامتحانات من حيث التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة لأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص والشفافية، التأكيد على أهمية سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها ومراعاة السرية التامة في جميع أعمال الامتحانات.



وأشار إلى تجهيز المطابع وأوراق الامتحانات بالإضافة إلى صيانة المطبعة استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسى، ووجه مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة الموجهين للتأكد من خطة توزيع المناهج والمرور الدوري خلال شهر رمضان لمتابعة الخريطة الزمنية للانتهاء من المناهج في المواعيد المحددة، وأكد أن الموجه هو المسئول الأول والأخير على الامتحانات وكذلك المواصفات الفنية للورقة وأن الكتاب المدرسي هو الأساس في أسئلة الامتحانات وضرورة كتابة رقم السؤال والصفحة في نموذج الإجابة.



وأكد استبعاد أي عضو وضع الامتحان ولديه أي مخالفة أو سلبية سابقة في العملية الامتحانية تحقيقا للشفافية، مؤكدا أن مصلحة الطالب هي الأساس ولها الأولوية ويجب احترامها، يجب التصحيح بكل دقة وكذلك مراجعة التصحيح من قبل الموجهين داخل الإدارات بجدية.