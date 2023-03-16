الاعتماد والرقابة الصحية: خطة لتسجيل واعتماد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة لدخول التأمين الشامل



عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعا موسعا بمقر الهيئة ضم ممثلي الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم لبحث الخطوات التنفيذية لخطة تسجيل واعتماد المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية، وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إطار استعدادات الأمانة لتقديم خدماتها لمنتفعي التأمين الصحي الشامل رسمياً بمختلف المحافظات.

واستعرض الاجتماع مدى جاهزية المنشآت الصحية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطبيق معايير GAHAR وخطة التسجيل والاعتماد خلال عامي 2023 و2024، وكذلك الجهود المشتركة التي تمت للتعريف بالمعايير واستخدام الأدوات التي تتيحها الهيئة للتقييم الذاتي وتطوير الأداء خلال الفترة السابقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة للتعاون والمشاركة بخبراتها في تطبيق معايير الجودة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستشفيات الأمانة لتذليل أية عقبات قد تواجه عملية التسجيل والاعتماد.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على بدء إجراءات التسجيل لمستشفيات: دار الشفاء، والزيتون التخصصى، وأورام دار السلام هرمل، والشيخ زايد التخصصى، ومستشفى البنك الأهلى للرعاية المتكاملة، ومركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا، ومركز أورام دمنهور، ومركز علاج الاورام بميت غمر، على أن تشمل خطة التسجيل 40 منشأة بنهاية 2024

شارك بالإجتماع د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلي إدارات: التسجيل والاعتماد، المراجعين، تسجيل أعضاء المهن الطبية، الدعم الفني للمنشآت الصحية.