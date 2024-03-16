محافظ الجيزة يتابع جهود إطفاء حريق ستوديو الأهرام ويعلن إخلاء عقارات مجاورة

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى نشب باستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية.

وقال راشد في بيان، إنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء.

وأكَّد على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

ولفت إلى أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

واندلع حريق هائل، فجر اليوم السبت، باستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، دون الإعلان عن خسائر بشرية.