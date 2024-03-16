مقتل 16 مدنيا خلال البحث عن فطر الكمأة جراء انفجار لغم بشرق سوريا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار لغم أرضي في مجموعة عمال أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، إلى 16 شخصا، بينهم 9 سيدات، بريف الرقة الشرقي.

كما أصيب ستة أشخاص في انفجار اللغم وهو من مخلفات تنظيم داعش.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه يرتفع بذلك عدد القتلى المدنيين جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية إلى 74 شخصا بينهم 16 سيدة و24 طفلا منذ مطلع يناير، بالإضافة إلى إصابة 71 شخصا، من ضمنهم 4 سيدات و39 طفلا.

وتشهد مناطق ريف دير الزور سنوياً حوادث مشابهة حيث يتعرض عمال جمع فطر الكمأة لانفجارات وهجمات من قبل مسلحين في بادية دير الزور.