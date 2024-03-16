التنمية المحلية: مرور دوري على معارض أهلا رمضان بالمحافظات للتأكد من إلتزام العارضين

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، إن هناك مرورا دوريا من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على معارض "أهلا رمضان" للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعارض.

وتابع قاسم، في تصريحات لـ"الشروق"، أن إقبال المواطنين على المعرض يعد خير دليل على التزام العارضين بنسب التخفيض المقررة"، موضحا أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتأكد من توافر السلع الأساسية ومدى توافرها بمعارض "أهلا رمضان"، والتصدي لأي ممارسات احتكارية من بعض التجار في المنافذ الثابتة والمتحركة والعارضين بمعارض "أهلا رمضان".

وأكد أن معارض "أهلا رمضان" لا تزال تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والمواد الغذائية والسلع الرمضانية المطلوبة خلال الشهر المبارك، مستطردا: معارض أهلا رمضان بالمحافظات لا تزال تشهد مشاركة قوية من العارضين لمختلف السلع الغذائية الاستهلاكية بتخفيضات مناسبة.

وأشار إلى أن المحافظات مستمرة في افتتاح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير جميع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

وشدد على المتابعة اليومية من قبل الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها، ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية واتخاذ لإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال مبادرة "سند الخير"، على طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين بالتزامن مع الشهر الكريم، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25%.