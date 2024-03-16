أديبايو يقود هيت للفوز على بيستونز في دوري السلة الأمريكي

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سجل بام أديبايو 22 نقطة وتسع متابعات ليقود فريقه ميامي هيت للفوز على ديترويت بيستونز 108 / 95، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كل من كاليب مارتين وتيري روزير 18 نقطة لفريق هيت، الذي حقق أول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية.

في المقابل، سجل سيموني فونتيتشيو 24 نقطة وأضاف جالين دورين 15 نقطة و17 متابعة لفريق بيستونز، الذي كان يسعى لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ موسم 2021 / 2022.

وفي بقية المباريات، فاز فينيكس صنز على شارلوت هورنيتس 107 / 96 ، وأورلاندو ماجيك على تورنتو رابتورز 113 / 103.

وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس كليبرز 112 / 104 ، ودنفر ناجيتس على سان أنطونيو سبيرز 117 / 106 ، ويوتا جاز على أتالانتا هوكس 124 / 122.