زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 1020 طائرة مسيرة ونحو 1360 قنبلة الأسبوع الماضي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 1020 طائرة مسيرة، ونحو 1360 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 10 صواريخ من طرازات مختلفة خلال هذا الأسبوع وحده.

وقال زيلينسكي، إن روسيا شنت خلال هذا الأسبوع مئات الهجمات على مدننا ومجتمعاتنا في تشيرنيهيف، وخيرسون، ودونيتسك، وخاركيف، ودنيبرو، وأوديسا، وبولتافا، وكييف، وميكولايف، وزابوريجيا، وسومي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي، أن القوات الروسية أطلقت على أوكرانيا أكثر من 1020 طائرة مسيرة، ونحو 1360 قنبلة جوية موجهة، وأكثر من 10 صواريخ من طرازات مختلفة.

وقال زيلينسكي، إن أولئك الذين يريدون إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن لا يتصرفون بهذه الطريقة.

وأضاف زيلينسكي، أنه لهذا السبب، يجب أن نواصل معا الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء عدوانها.. وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة، من بينها العقوبات التي لا ينبغي الإبقاء عليها فحسب، بل وتعزيزها باستمرار. أوكرانيا، وأوروبا، وأمريكا، وكل من يريد السلام في العالم - معا، يمكننا ضمان سلام عادل ودائم.