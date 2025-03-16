الشرطة السودانية توجه اتهامات إلى قوات الدعم السريع بعد العثور على 11 جثة في بئر بالخرطوم

قالت السلطات السودانية اليوم الأحد إنه تم العثور على العديد من الجثث في قاع بئر في العاصمة الخرطوم، بعد أيام قليلة من استعادة الجيش السيطرة على المنطقة من قوات الدعم السريع شبه عسكرية سيئة السمعة.

وجرى انتشال جثث 11 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، أمس السبت من بئر عميقة في حي الفيحاء في المدينة، وفقا للشرطة.

وقال الكولونيل عبد الرحمن محمد حسن، قائد الفريق الميداني تابع لقوات الدفاع المدني في الخرطوم، إنه تم البدء في عملية تفتيش في المنطقة بعدما أبلغ السكان أنهم عثروا على جثة في البئر.

وذكر حسن إنه تم العثور على ضحايا مختلفين ذكور وإناث وبالغين وأطفال داخل البئر، مضيفا أن السلطات لا تزال تقوم بتفتيش البئر.

وقالت الشرطة إن الضحايا قتلوا على أيدي قوات الدعم السريع قبل أن يتم إلقاؤهم في البئر عندما كانت قوات الدعم السريع تسيطر على المنطقة. واستعاد الجيش السيطرة على المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار تقدمه الشامل في الخرطوم و مدينة أم درمان.

ولم يرد على الفور تعليق من قوات الدعم السريع.