وزير الإنتاج الحربي: تعزيز الاستثمارات وتطوير الصناعة الدفاعية لتلبية احتياجات القوات المسلحة

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية "مصنع 100 الحربي" تمثل إحدى القلاع الصناعية الرائدة في مصر والشرق الأوسط، حيث تمتلك خطوط إنتاج متطورة وعمالة مدربة وفق أحدث المعايير، مشيرًا إلى أن الشركة تلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام، والصلب المخصوص، والصلب المدرع المستخدم في تصنيع المعدات القتالية والدفاعية.

يأتي ذلك خلال زيارة أجراها الوزير لمتابعة سير العمل بالشركة، حيث تفقد خطوط الإنتاج وورشة التجميع النهائي للمنتجات العسكرية، واطلع على تفاصيل المشاريع الحالية والمخططة، كما شدد على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن الصناعي، لا سيما في بيئات العمل ذات الطبيعة الخاصة التي تتطلب التعامل مع درجات حرارة عالية ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن.

وفي سياق متصل، واصل الوزير جولته التفقدية إلى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، أحد الركائز الصناعية المهمة في الوزارة، حيث تفقد خط الإنتاج الرئيسي المسئول عن إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة، إلى جانب الاطلاع على أحدث المنتجات العسكرية مثل راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200".

كما تابع الوزير الأنشطة المدنية للمصنع، والتي تشمل تصنيع عربات الطعام، وخزانات الوقود، والفصول المتنقلة، بالإضافة إلى المساهمة في مشاريع النقل الأخضر عبر إنتاج الأتوبيس الكهربائي "SETIBUS" ومشروع تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي.

وأكد الوزير، أهمية جذب الاستثمارات وعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات بالدولة، في إطار استراتيجية الوزارة التي ترتكز على التحديث والتطوير المستمر، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين الأداء، وتطبيق معايير الجودة، والالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات، والاستثمار في تنمية العنصر البشري.