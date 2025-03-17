زاهي حواس: 2025-2026 أهم عام للكشف عن أسرار الأهرامات

قال عالم الآثار الشهير زاهي حواس وزير السياحة والآثار الأسبق، إنَّ عام 2025 - 2026 هو أهم عام للكشف عن أسرار الأهرامات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ورا الشمس» عبر شاشة «الشمس»، أن هرم الملك خوفو هو أعظم هرم في التاريخ، ويتحدث عنه الجميع.

وتابع: «الناس كلها بتتكلم عن هرم خوفو ويقولوا في ناس نزلوا من الفضاء وبنوا الأهرامات»، مشيرًا إلى أنه اشترط في ظهوره في فيلم أعده اليوتيوبر الأمريكي الشهير جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم مستر بيست ، أن يتم التعريف بأن الهرم لم يُشيد بأشخاص جاؤوا من الفضاء.

ولفت إلى أن هناك مزاعم أطلقت بأن هناك كنوزًا أسفل أبو الهول، لكن نزل مع مستر بيست إلى بئر بعمق 15 مترًا، وتم التأكيد على وجود كنوز كما زُعِم.

ونوه بأنه اصطحبه كذلك في جولة في مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات، وجرى التأكيد من هيكل عظمي بأن من بنوا الأهرامات أشخاصًا عاديين.

وشدد على أنه نجح من خلال هذا الفيلم، أن يؤكد أن المصريين هم بناة الأهرامات وذلك خلال فيلم ليوتيوبر معروف بين الشباب.