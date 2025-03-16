أجواء من البهجة غلفت حفل الإفطار السنوى لـ«الشروق» الذى بات تقليدا يجمع كل أبناء جريدة ولدت على المحبة، ومستمرة فى تقديم صحافة مهنية جادة ومحترمة وجذابة تسعى إلى القارئ بقدر ما يسعى إليها.

وعلى مائدة إفطار رمضانى اتسعت لأجيال بدأت رحلتها مع «الشروق» ما قبل الصدور فى فبراير ٢٠٠٩ وانتهاء بمن التحقوا بالركب على مدى 16 عاما من عمر تجربة صحفية تحرص دوما على التمسك بتقاليد مهنية جلبت لها الاحترام والتقدير، قضى الحضور وقتا خفيف الروح والإيقاع.

الإفطار حضره لفيف من قيادات الشروق ومحرريها وكتابها، على رأسهم شريف المعلم العضو المنتدب وأحمد بدير مدير عام المؤسسة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى والعديد من الزملاء والزميلات الذين ساهموا فى بدايات الشروق ثم انتقلوا الى مناصب قيادية فى صحف زميلة.

عقب الإفطار طاف عمرو خفاجى رئيس تحرير الشروق السابق، وعضو مجلس تحريرها الحالى، على سنوات النشأة والتأسيس، عندما قرر الناشر الكبير إبراهيم المعلم مؤسس الشروق، إصدار جريدة يومية تحمل اسم دار نشر عريقة تخصصت فى تقديم أهم العناوين والكتب بأقلام كوكبة من المؤلفين فى شتى المجالات والتخصصات.

الإفطار الذى تم بدعوة كريمة من العضو المنتدب لـ الشروق، شريف المعلم، كان فرصة للقاء كوكبة ممن شاركوا فى تأسيس الصحيفة ولازالوا يقدمون خلاصة إبداعاتهم على صفحاتها وفى مقدمتهم الكاتب الكبير جميل مطر والناقد الرياضى الكبير حسن المستكاوى.

الحفل الذى اكتشفنا من خلاله موهبة فى إدارة حوار شائق لم يخلُ من الابتسام والمرح، وهى الدكتورة هبة غريب رئيسة مكتب رئيس التحرير، قبل أن يختتم رئيس التحرير ذاته الزميل عماد الدين حسين الحفل بكلمة صادقة أثنى فيها على الجهود الكبيرة التى يقدمها المحررون يوميا سواء للإصدار الورقى اليومى أو للموقع الإلكترونى على مدار الساعة.

رئيس التحرير تحدث عن جهد ودور المهندس إبراهيم المعلم الذى لولاه ما صدرت الشروق وإيمانه بدور الصحافة الحرة رغم كل الظروف والتحديات الصعبة وكذلك ما يبذله شريف المعلم، وقبل أن ينهى كلمته منح الزملاء جرعة أمل فى أن القادم أفضل رغم كل الصعوبات التى تواجه المؤسسات الصحفية على الصعيد الاقتصادى، موجها الحديث بروح من المحبة إلى شريف المعلم ومدير عام الجريدة أحمد بدير الذى دائما ما يحمل على كاهله تدبير الإمكانيات وسط أرتال من التحديات.