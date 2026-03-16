محافظ بورسعيد يوجه بتسهيل إجراءات نقل اللاعب كريم الريس لمعهد الكبد بالمنوفية

زار اللواء إبراهيم احمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، الكابتن كريم الريس، بطل الكيك بوكسينج، وذلك خلال تواجده بمستشفى التضامن بحي المناخ، للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي له.

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، والدكتور إسماعيل الحفناوي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور محمد السباعي مدير فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وعدد من القيادات الطبية .

وخلال الزيارة، استمع محافظ بورسعيد إلى شرح من الأطباء المعالجين حول الحالة الصحية للاعب وخطة العلاج المتبعة، حيث وجه بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، مؤكدًا حرص المحافظة على متابعة حالته الصحية بشكل مستمر حتى تمام شفائه.

كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا عاجلًا بعدد من الجهات الطبية المعنية لتسهيل إجراءات نقل اللاعب إلى معهد الكبد بمحافظة المنوفية لاستكمال الفحوصات والعلاج اللازم، مع المتابعة المستمرة لحين استقرار حالته الصحية، مع توفير إسعاف مجهزة لنقل اللاعب إلى معهد الكبد بالمنوفية.

وأعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لما يقدمه أبطال الرياضة من نماذج مشرفة ترفع اسم مصر وبورسعيد في مختلف المحافل الرياضية، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على دعم أبنائها المتميزين في شتى المجالات وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بالشفاء العاجل للبطل الرياضي، وعودته سريعًا إلى الملاعب لمواصلة مسيرته الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق باسم بورسعيد ومصر، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبطال الرياضيين الذين يمثلون مصدر فخر للمجتمع.