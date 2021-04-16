انفصال جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

أعلنت جينيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريجيز يوم الخميس إنهاء علاقتهما وأن محاولات الصلح بينهما باءت بالفشل وأنهما ينفصلان مرة واحدة وإلى الأبد.



وقالا في بيان تم بثه عبر البرنامج اليومي لشبكة إن بي سي "لقد أدركنا أنه من الأفضل لكلينا أن نكون أصدقاء ونتطلع إلى البقاء كذلك، وأضافا: "سنواصل العمل معا وندعم بعضنا البعض في أعمالنا ومشاريعنا المشتركة، نتمنى الأفضل لبعضنا البعض ولأطفالنا"، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز.



وطلب اللاعب السابق لفريق نيويورك يانكي الزواج من لوبيز، البالغة من العمر 51 عاما ، في أذار/مارس 2019 بعد عامين من المواعدة، لكن علاقتهما توترت خلال الأسابيع العديدة الماضية وألغيا خطوبتهما الشهر الماضي.



ولحق رودريجيز، 45 عامًا ، بلوبيز إلى جمهورية الدومينيكان، حيث كانت تصوّر فيلم "شوتجان ويدنج"، في محاولة لإصلاح الأمور ولكن يبدو أن مسعاه باء بالفشل.