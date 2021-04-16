الأمم المتحدة ستواصل مهمتها في أفغانستان بعد مغادرة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي

ستبقي الأمم المتحدة على مهمتها السياسية لمساعدة أفغانستان رغم رحيل القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي هذا العام وفق ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك ردا على أسئلة حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة بعد انسحاب الولايات المتحدة والحلف الأطلسي، إن من الواضح أن هذا الرحيل "سيكون له تأثير على كامل البلاد"، مضيفا: "سنُواصل دراسة الوضع، لكن عملنا في أفغانستان سيستمر".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة تشارك في مجال التنمية الإنسانية في أفغانستان منذ فترة طويلة جدا، وسنواصل وجودنا هناك لمساعدة الشعب الافغاني"، لافتا إلى أن المنظمة "ستستمرّ في التكيّف مع الوضع على الأرض".

وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) مهمة سياسية صغيرة بدون قوات حفظ سلام.

ويعمل في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة (اوناما) نحو 1200 موظف في أفغانستان، معظمهم مواطنون أفغان. وبالإضافة إلى ممثّلي مختلف وكالات الأمم المتحدة في البلاد، يبلغ إجمالي عدد أفراد الامم المتحدة في افغانستان حوالى آلاف آلاف شخص، أكثر من 75% منهم أفغان.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه إنّ "بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان مهمة سياسية خاصة. إنّها ليست سوى مهمّة مدنيّة صغيرة. هي ليست مهمّة عسكريّة".

وأشار إلى أنها تساعد الأفغان في مجال "سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم، وليس مفترضاً أن تُوفر الأمن"، مضيفا "يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا الانسحاب العالمي لا يعني أن الأمم المتحدة ستحل مكان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وغيرهما. هذا ليس واقعيا".