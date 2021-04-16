ميركل وماكرون يرحبان بأهداف المناخ الصينية لعام 2060

أدلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات إيجابية عن أهداف المناخ الصينية اليوم الجمعة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر اليوم في برلين إن ميركل وماكرون رحبا بإعادة تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينج على هدف أن تصبح الصين محايدة لثاني أكسيد الكربون قبل عام 2060.

وأجرى قادة الصين وألمانيا وفرنسا اليوم الجمعة محادثات عبر الفيديو.

وذكرت ديمر أن ميركل وماكرون يدعمان أيضا نهج الصين في تعديل أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المدى القصير، مضيفة أن كليهما دعا إلى بذل جهود مشتركة إضافية لحماية التنوع البيولوجي خلال المؤتمر الخامس عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، والمقرر عقده في أكتوبر في مدينة كونمينج الصينية.

وبحسب بيان ديمر، شملت المحادثات أيضا موضوعات أخرى تتعلق بجائحة كورونا، والإمداد العالمي للقاحات، وقضايا التعاون الاقتصادي والتنمية.

وسيستمر تبادل الآراء حول قضايا حماية المناخ إلى الأسبوع المقبل في مجموعة كبيرة، حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حوالي 40 رئيس دولة وحكومة إلى قمة مناخ عبر الإنترنت يومي الخميس والجمعة المقبلين (22/23 أبريل) لمكافحة الاحتباس الحراري.