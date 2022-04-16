بدء رحلات الطيران بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة اعتبارا من مايو المقبل

أعلن سفير مالطا لدى ليبيا تشارليز صليبا، أنه ستكون هناك رحلة مباشرة بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وقال "صليبيا" - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم السبت - إن سفارة بلاده بدأت في قبول التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين.. موضحا أن رسوم التأشيرة تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 80 يورو لأي شخص يزيد عمره على 12 عاما و40 يورو للأطفال بين 6 و12 عاما.

وأشار إلى أن مزود خدمة التأشيرة الخارجية سيتقاضى رسوم خدمة لا تزيد على 40 يورو، وأن جميع الرسوم مستحقة الدفع بما يعادله بالدينار الليبي.