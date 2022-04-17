أصيب عدد من الأشخاص، لم يتم إحصاؤهم بعد، في إطلاق نار بمركز تسوق في ساوث كارولينا اليوم السبت.

وقالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا إن عدد المصابين غير معروف حتى الأن. تقوم الشرطة بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري. ولم تحدد الشرطة نوع الإصابات، وفقا لصحيفة واشنطن إكسامينر.

وقالت الشرطة - عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "ضباط شرطة كولومبيا يتعاملون مع إطلاق نار في مركز كولومبيانا التجاري... تأكدنا من إصابة أشخاص خلال الحادث وهم يتلقون الرعاية الطبية".

وأضافت الشرطة أن عدد الإصابات جراء الحادث غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تقوم حاليا بإخلاء المركز التجاري.

وطلبت السلطات من سكان المنطقة توخي الحذر.