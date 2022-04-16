أوكرانيا: القوات الروسية تسببت في تدمير مؤسسات تعليمية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأوكرانية اليوم السبت أنه نتيجة للتدخل الروسي الشامل على البلاد، تضرر أو تدمر بالكامل أكثر من ألف مؤسسة تعليمية تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار كتقييم أولي للأضرار.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن وزير التربية سيرهي سكارليت قوله: "منذ بداية القصف الروسي لأوكرانيا، دمرت 91 مؤسسة تعليمية بالكامل، وتضررت 923 مؤسسة بشكل جزئي، وهذه الإحصائيات تتغير كل يوم نتيجة القصف المستمر".



وعندما سُئل عن التخطيط لإعادة الإعمار والمفاوضات، قال سكارليت إنه التقى مرتين مع نظرائه في اجتماعات مجلس وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبي، موضحا: "لقد اتفقنا على أن الاتحاد الأوروبي سيضع برنامجًا منفصلاً لإعادة بناء واستعادة البنية التحتية التعليمية، ليس فقط من حيث البناء ولكن أيضًا من حيث دعم مدارسنا بالمعدات الحديثة".



يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولاً منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول، خاركوف، خيرسون وزيتومير.