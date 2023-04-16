رجّح الإعلامي عمرو أديب، أن تستمر الأزمات في نادي الزمالك لسنوات مقبلة، وذلك في معرض تعليقه على صدور قرار من محكمة القضاء الإداري بعزل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض من منصبه.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر 2»، مساء الأحد: «أول ما سمعت قرار الحكم.. افتكرت المدرب الجديد.. الراجل اللي جايبينه من بره بقاله أسبوع دلوقتي بيقولوله رئيس النادي اللي مضى معاك مشي.. طاب مين جاي محدش عارف.. طاب فين مجلس الإدارة.. هنجتمع ونشوف».



وأضاف: "الزمالك مش نادي.. ده مدينة ملاهي.. ده خرابة.. كل ده بسبب الإدارة.. مش عاوز أقول كلام تقيل لكن النادي اتبهدل أوي.. وإحنا اللي بندفع الثمن وللأسف هندفعه لسنوات»



وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة التي تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



وقضت المحكمة بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.