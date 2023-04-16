وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا الوضع في السودان مع البرهان ودقلو

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، قائد الجيش السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة.

وأجرى وزير الخارجية السعودي، اتصالين هاتفيين، مع البرهان وحميدتي بحث خلالهما الأوضاع الراهنة في السودان، بحسب وكالة الأنباء السودانية (واس).

وشدد وزير الخارجية السعودي خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الأطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

واندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.