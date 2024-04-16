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صحيفة عبرية: اختراق بيانات حساسة في إسرائيل


نشر في: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 11:50 ص

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن قراصنة دوليون أنشؤوا موقعا إلكترونيا لنشر تسريبات حصلوا عليها من اختراق بيانات حساسة في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن القراصنة نشروا آلاف الوثائق التي قالوا إنهم حصلوا عليها بعد اختراق أنظمة تابعة لوزارة الدفاع.

وأضافت "القراصنة تمكنوا من اختراق أنظمة مرتبطة بوزارة العدل الإسرائيلية ومنشأة الأبحاث النووية في ديمونا".

يأتي ذلك، بعد أيام من هجوم شنته إيران على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع تم خلالها إطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار.

وقالت إيران إن الهجوم جاء ردا على هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق.


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