تقرير: زيادة وتيرة الاعتداءات على الصحفيين بألمانيا العام الماضي

خلص المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام إلى ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين بألمانيا في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه.

وأعلنت المنظمة غير الربحية اليوم الثلاثاء في تحليلها السنوي تسجيل 69 حالة اعتداء جسدي على الصحفيين في 2023 مقارنة بـ 56 حالة في 2022.

وشهدت العاصمة برلين أكبر عدد من الاعتداءات بواقع 25 حالة في 2023، فيما شهدت ولاية سكسونيا شرقي البلاد أكبر عدد من الهجمات في العام السابق عليه.

وخلص التحليل إلى أن المظاهرات هي أخطر بيئة بالنسبة للعاملين بمجال الإعلام في ألمانيا، حيث ارتبطت 77 % من حالات الاعتداء المعروفة بالاحتجاجات. وتم تسجيل 40 % من الـ 53 حالة خلال تجمعات مؤيدة لفلسطين.

وأشار التحليل السابق إلى أن عدم إخفاء هوية الصحفيين في مناطقهم المحلية قد يمثل مشكلة أمنية بالنسبة لهم.

ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود بياناتها مؤخرا، وأشارت على النقيض إلى انخفاض عدد الهجمات على العاملين بمجال الإعلام في ألمانيا، من 103 في 2022 إلى 41 في 2023.