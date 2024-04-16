جيش الاحتلال يستبعد عدم الرد على هجوم إيران: سنختار المكان والزمان

استبعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، احتمال عدم الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في مؤتمر سنوي لصحيفة "إسرائيل اليوم": "من غير الممكن عدم الرد على مثل هذا الهجوم، سنتحرك في المكان والزمان الذي نختاره، وأي حديث عنه غير ضروري"، معتبراً أن "إيران فشلت في هجومها" على إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع: "تم إحباط (الهجوم الإيراني) بفضل القدرات التي تراكمت في دولة إسرائيل على مر السنين في الصناعات الدفاعية. لقد تم وقفه بفضل معركة دفاع جوي تاريخية سيتعلم منها العالم الكثير"، على حد تعبيره.

وأضاف هاغاري: "بالإضافة إلى ذلك، حدث شيء كبير جدا، تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا معا بشكل مثالي، في الجو والبر والبحر، واعترضوا معا 99% من التهديدات قبل أن تخترق دولة إسرائيل".

وزعم أنه "بفضل نجاحنا العملياتي يوم السبت، لدينا الآن العديد من الخيارات حول كيفية التصرف، وسنتصرف بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، وأي حديث حول هذه القضية غير ضروري".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار في أول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل الجاري