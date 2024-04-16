قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن نسبة إنفاق المواطن من جيبه على الخدمات الصحية بعد عام واحد من تطبيق التأمين الصحي في بورسعيد قلت بنسبة 20%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء: «بعد 4 سنوات لم يعد هناك إنفاق من الجيب على الخدمات الصحية، بداية من الرعاية الأولية المرتبطة بالكشف من طبيب الأسرة، أو الاحتياج لإجراء فحوصات تتطلب التحويل إلى مستشفيات، أو تدخلات جراحية».

ولفت إلى أن «منظومة التأمين الصحي الجديد تقدم رعاية صحية؛ بداية من الإحساس بالمرض والذهاب للكشف في وحدة الرعاية الصحية، وانتهاء إذا احتاج المواطن لأي نوع من التدخل الجراحي أو الفحوصات التي يحتاجها للتشخيص الدقيق».

وأكد أن الوزارة تتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل شراء الخدمة لو لم تكن متوفرة في المستشفيات التابعة للتأمين الصحي أو المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن مصر تكاد تطبق منظومة تأمينية صحية تغطي كل المواطنين، موضحًا أن الموظفين وكل الأطفال منذ ولادتهم وحتى انتهاء المرحلة الثانوية مؤمن عليهم، إضافة إلى الفئات الجديدة كالعمالة غير المنتظمة وسائقي التاكسي والميكروباص وأعضاء النقابات المهنية.

واستطرد: «لو المواطن غير متمتع بتغطية تأمينية تتم تغطيته من خلال العلاج على نفقة الدولة، نحن نتحدث اليوم عن تغطية تأمينية لكل المواطنين على أرض مصر، ولو لم تكن متمتعًا بالتأمين فمن حقك العلاج على نفقة الدولة».



