زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة في مركزين بالمنيا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ومن جانبه، تابع حامد فخري رئيس مركز مطاي، أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 55 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر - أسوان الزراعي، في نطاق قريه المناهرة، وعمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات ونظافة منتصف الطريق؛ للحفاظ على المنظر الجمالي للمركز.

وأكد أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة القطاعات على مستوى الخدمات؛ حرصا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفي ذات السياق، أكد هشام فايز رئيس مركز بني مزار، تجميل وزراعة متنزهات الطريق الدائري بالوحدة المحلية بأبو جرج، ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة.

وأشار إلى استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية؛ لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.