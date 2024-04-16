قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غدًا الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في قيم درجات الحرارة، ذاكرة أن العظمى على القاهرة تسجل 35 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في الصحراء الغربية، وكتل هوائية غربية تؤدي إلى ارتفاعات ملحوظة في الحرارة بمعظم المحافظات.

وأوضحت أن الأجواء شديدة الحرارة نهارًا في معظم المحافظات غدًا، قائلة إن البلاد تتأثر بنشاط رياح يتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يعمل على إثارة الرمال والأتربة في معظم محافظات شمال البلاد؛ الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وحذرت من أن الرياح تؤدي في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، مناشدة المواطنين الحذر بشكل كبير أثناء القيادة.

وتوقعت عودة قيم الحرارة للانخفاض بمعدل 6 درجات يوم الخميس المقبل، مضيفة: «العظمى على القاهرة تسجل 29 درجة، ونعود للأجواء المائلة للحرارة إلى حارة نهارًا، كما يزيد نشاط الرياح من شعورنا بانخفاض الحرارة».

وناشدت المواطنين عدم ارتداء الملابس الصيفية، خاصة عند الخروج من المنزل في ساعات الصباح الباكر والمتأخرة من الليل؛ لأن البرودة مستمرة خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والمحافظات ذات الطهير الصحراوي، تشهد أجواء مائلة للبرودة، خاصة فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 10 و12 درجة في القاهرة الكبرى.