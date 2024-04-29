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الأهلي يكرم فريق الطائرة بعد الموسم التاريخي

علي البحيري
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 11:07 م

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تكريم الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والطبي والإداري، بمناسبة تحقيق موسم تاريخي بالعلامة الكاملة، بعد الفوز برباعية كأس السوبر المصري ولقب الدوري وبطولة إفريقيا والتأهل لبطولة العالم للأندية وكأس مصر.

جاء الإنجاز الذي حققه «رجال الطائرة» في موسم تاريخي، شهد الفوز في جميع المباريات بكل البطولات.

وحرص مجلس الإدارة على تكريم الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، حيث قام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بإهدائهم عملة تذكارية تحمل شعار النادي والتقاط صورة تذكارية.


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