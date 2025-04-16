إدارة السلامة المهنية بشمال سيناء تجري تدريبات في مركز طب الأسرة ببئر العبد

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مرَّت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة والسكان في شمال سيناء، على مركز طب الأسرة ببئر العبد في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، وبحث ظروف العمل وتأمين بيئة العاملين من المخاطر ومسبباتها.

ونفذت إدارة السلامة والصحة المهنية، التدريب الداخلي على رأس العمل على مهام الصحة والسلامة والدفاع المدني والتعريف بالطوارئ وحالات الطوارئ التي تستوجب الإخلاء (عيوب إنشائية هندسية، نشاط عدائي، انفجارات، حريق، تسرب غاز، تسرب أو انسكاب ماده كيميائية).

كما تم شرح استخدام طفاية الحريق وشرح ترتيب بيئة العمل، وكذا التدريب على ملف السلامة الكيميائية والانسكابات الكيميائية، ومخارج الطوارئ والنظام الأمني.

وتم التدريب على كيفية تفعيل خطة الطوارئ، وتنفيذها ومهام فريق الخطة من اتصال وتبليغ، وفرق الإنقاذ والإخلاء وفرق الإطفاء وفرق التجمع والفرز.

كما تم مراجعة أعمال لجنة السلامة والصحة المهنية بالمركز ومناقشة السلبيات وتفعيل التوصيات التي أقرتها اللجنة.

وجاء ذلك تنفيذا لخطة إدارة السلامة والصحة المهنية في خلق بيئة آمنة من التصرف والسلوك غير آمن وظروف عمل غير آمنه تؤتى بثمارها بالوصول إلى عاملين بلا حوادث أو إصابات أو أمراض مهنية وبيئة عمل آمنة.