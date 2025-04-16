المفوضية الأوروبية تصدر قائمة مقترحة ببلدان المنشأ الآمنة

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اقترحت المفوضية الأوروبية، إنشاء قائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي لبلدان المنشآ الآمنة؛ لتسريع إجراءات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت المفوضية، اليوم الأربعاء، أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطني كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس سيتم البت فيها بشكل أسرع.

ولا يزال الاقتراح يتطلب موافقة كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتم السماح للدول الأعضاء أيضًا بتحديد بلدان المنشأ باعتبارها آمنة في وقت أبكر في عملية اللجوء مقارنة بالوقت المسموح به حاليًا.

ومن شأن هذا أن يتيح استخدام إجراءات المسار السريع أو إجراءات الحدود لمقدمي الطلبات من هذه البلدان.

وتتصور المفوضية، هذا الخيار في الحالات التي يبلغ فيها متوسط ​​معدل الاعتراف بطلبات اللجوء من بلد معين 20% أو أقل.

وتحتفظ العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالفعل بقوائمها الوطنية الخاصة ببلدان المنشأ الآمنة.