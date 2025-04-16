الاتحاد الأوروبي يخفف من العبء الإداري لقواعد الحد من إزالة الغابات عالميا

يعتزم الاتحاد الأوروبي، تخفيف العبء الإداري للقواعد التي تهدف إلى الحد من إزالة الغابات عالميا، من خلال تسهيل اثبات المستوردين استيفائهم للوثائق اللازمة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أعلنت مساء أمس الثلاثاء أن الشركات سيكون بإمكانها تقديم بيانات العناية الواجبة، بصورة سنوية، عوضا عن تقديمها لكل شحنة تقوم باستيرادها.

وبذلك صارت مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من إزالة الغابات، ليس فقط في الداخل، ولكن أيضا في دول مثل البرازيل، وهو ما يعد أحد العناصر أكثر إثارة للجدل ضمن خطط الصفقة الخضراء للتكتل.