شهدت محافظة الإسكندرية، في أجواء احتفالية مبهجة، حفل ختام أنشطة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك تحت شعار الدورة الثامنة عشرة "المهرجان في كل مصر"، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

- تفاصيل الحفل وتكريم المشاركين

أقيم الحفل بقصر ثقافة الأنفوشي بحضور عدد من الفنانين ومدربي الورش الفنية، ومشاركة واسعة من شباب المحافظة.

قدم فقرات الحفل الفنان محمد فاضل القباني، وسط حضور حاشد من الجمهور وأهالي المشاركين. كما شهد الحفل تكريم المواهب التي شاركت في الورش الفنية بمنحهم شهادات مشاركة.

- تقدير لجهود المدربين والمواهب الشابة

شارك في الحفل مدربو الورش، وهم: الدكتورة منال فودة (مدربة ورشتي التمثيل للكبار والأطفال)، والدكتور أيمن عبد الرحمن (مدرب ورشة الكتابة المسرحية)، والفنان خالد عبد السلام (مدرب ورشة الإلقاء). وفي ختام الحفل، مُنحت شهادات مشاركة لكل المتدربين من أبناء الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، تقديرًا لمواهبهم والتزامهم طوال فترة التدريب. شارك في تسليم الشهادات للموهوبين الكاتب نادر صلاح الدين، عضو اللجنة العليا للمهرجان، وسط تصفيق الحضور.

- رسالة الفنان محمد رياض وأهداف المهرجان

وفي كلمته، عبّر الفنان محمد رياض عن سعادته قائلاً: "سعادتي لا توصف بهذه المواهب الرائعة في الإسكندرية، فالمسرح حيّ في كل ربوع مصر، وليس حكرًا على العاصمة."

يُعد المهرجان القومي للمسرح المصري أحد أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في مصر. أُسّس عام 2006، ويُنظَّم سنوياً برعاية وزارة الثقافة، بهدف دعم وتطوير الحركة المسرحية المصرية، وتشجيع المبدعين من مختلف الأقاليم والجهات المسرحية، سواء من فرق الدولة أو القطاع الخاص أو المستقل.

وفي دورته الحالية، حرص المهرجان على الوصول إلى أكبر عدد من المحافظات، تعزيزًا لمبدأ العدالة الثقافية وتفعيلًا لشعار "المهرجان في كل مصر".