إسطنبول تستضيف الجمعة المقبلة اجتماعا لممثلي 13 برلمانا دعما لفلسطين

أعلن البرلمان التركي، عن استضافة اجتماع في مدينة إسطنبول التركية، الجمعة المقبلة، لممثلي برلمانات 13 دولة، دعما لفلسطين.

ويهدف الاجتماع لاستخدام الدبلوماسية البرلمانية بفعالية، لإنهاء مجازر إسرائيل والكارثة الناجمة عنها بالأراضي الفلسطينية.

وقالت رئاسة البرلمان التركي، في بيان، إن الاجتماع المرتقب سيشهد تشكيل مجموعة برلمانية لدعم فلسطين بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن يلقي فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة.

وأوضحت أنه سيتحدث إلى جانب رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، كل من رؤساء المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ومجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، والمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

كما سيتحدث في الاجتماع رؤساء الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق، ومجلس النواب الماليزي تان سري داتو جوهري بن عبدول، ومجلس النواب الإندونيسي بوان ماهاراني، بالإضافة إلى رؤساء الجمعية الوطنية السنغالية الحاج مالك ندياي، ومجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، ومجلس النواب البحريني أحمد المسلم، ونواب رؤساء البرلمان الجزائري حماد أيوب والبرلمان الأذربيجاني علي أحمدوف، فيما ستشارك رئيسة مجلس النواب الإسباني فرانشينا أرمينجول سوسياس، في الاجتماع عبر رسالة فيديو.

ومن المقرر أن تدعو المجموعة التي تجتمع لاستخدام الدبلوماسية البرلمانية بشكل فعال لإنهاء العدوان الإسرائيلي والمجازر والكارثة الإنسانية الناجمة عنها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي ومشترك ضد العدوان الإسرائيلي.

وتهدف المبادرة البرلمانية التي أطلقها رئيس البرلمان التركي كورتولموش إلى إنشاء خط تضامن برلماني مشترك مع فلسطين.