مبعوث ترامب: الحرب في غزة ستتوقف فورا في اليوم الذي يطلق فيه سراح الرهائن

قال المبعوث الأمريكي الخاص لشئون الرهائن، آدم بوهلر، إن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل مرة أخرى مع حركة حماس، مضيفا أن حماس «مرحب بها إذا كانت ستقدم شيئًا يتطابق مع محدداتنا».

وشدد خلال تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أن «حماس تعلم موقفنا جيدًا وبإمكانها التواصل معنا بأي وقت وإنهاء كل ما يجري»، مشيرا إلى أنه «من الممكن التواصل مرة أخرى مع حركة حماس».

وأضاف أن «هناك دائما إمكانية للوصول إلى اتفاقية شاملة بشأن الرهائن»، مشددا «من المهم إعادة جميع الرهائن في غزة لنستطيع الحديث عن شروط الصفقة».

وأكد أن «الحرب ستتوقف إذا أطلق سراح الرهائن، وأنا أضمن ذلك.. والقتال سيتوقف فورًا في اليوم الذي يطلق فيه سراح الرهائن».

وذكر بوهلر، أن «الخطوة الأولى التي يشدد عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي إطلاق سراح الرهائن»، واصفا الرئيس الأمريكي بأنه «صانع سلام وشخصيته قوية وهذا يشكل ضمانة لإنهاء الحرب».

وتابع: «يجب أن يتوقف الموت والدمار في غزة، وأن تنتهي معاناة عائلات الرهائن، وعلى حماس إعادة الرهائن وتسليم سلاحها »، مضيفا أن ترامب «يريد أن تنتهي الحرب في غزة، وكل الحروب في العالم».

كما عبر عن تأثره لرؤية مظاهرات ضد حماس في قطاع غزة، قائلا: «تأثرت كثيرًا لرؤية مظاهرات ضد حماس، وبعض الناس ضحوا بأرواحهم في سبيل ذلك».