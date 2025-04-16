خالد أبو بكر: قناة السويس حصلت على تعويض جيد بعد أزمة جنوح السفينة إيفر جيفين

قال المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني ومسئول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس، إن الهيئة حصلت على تعويض قانوني جيد بعد أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين.

وأضاف خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، اليوم الأربعاء، أن الهيئة حصلت على هذا التعويض مع المحافظة على علاقات جيدة مع الوكلاء وشركاء الملاحة العالميين.

وأشار إلى أن إنهاء أزمة السفينة الجانحة مثّل إنجازًا يستحق الاحتفاء ليعود الحق إلى أصحابه من أبناء مصر من العاملين في قناة السويس.

ودعا أبو بكر، إلى توجيه التحية إلى أبناء قناة السويس على الملحمة التي تحتفي بها الهيئة من خلال الإنجاز الذي تحقق.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء، زيارة لمحافظة الإسماعيلية، لإجراء جولة تفقدية في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

ويشارك مدبولي في الاحتفالية التي تقيمها اليوم الهيئة العامة لقناة السويس للاحتفال بيوم التفوق، والإعلان عن إطلاق الهيئة عددا من الخدمات البحرية.



