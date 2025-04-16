إندونيسيا وروسيا تعززان تعاونهما الاستراتيجي في الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية

اتفقت إندونيسيا وروسيا، على تعميق التعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز علاقاتهما الدبلوماسية الممتدة لـ75 عاما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء.

وأكد نائب وزير الاتصالات والشئون الرقمية نزار باتريا، أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات متنوعة، من بينها تطوير شبكات الجيل الخامس للاتصالات الخلوية، وتوسيع خدمات النطاق العريض، والنظم البيئية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية، وأحدث التقنيات الرقمية.

وقال باتريا، بعد اجتماعه مع نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات الروسي أندريه زارينين، في جاكرتا، أمس الثلاثاء: "إننا منفتحون على التعاون في مختلف المجالات، التي تشمل الاتصالات، والنظم البيئية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية، والتقنيات الناشئة".

وأكد باتريا، اهتمام إندونيسيا بتعزيز الاتصال الدولي، الذي يشمل توسيع النطاق الترددي للإنترنت العالمي ونقل البيانات.