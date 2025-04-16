حاكم نيويورك: اتهام حراس سجن على خلفية وفاة سجين خلال إضراب استمر 22 يوما

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول اليوم الثلاثاء إنه تم توجيه لوائح اتهام جنائية للعديد من حراس سجن بنيويورك فيما يتعلق بالوفاة المثيرة للقلق لسجين الشهر الماضي خلال إضراب غير مصرح به للضباط.



وأعلنت هوتشول عن لوائح الاتهام الصادرة عن هيئة المحلفين الكبرى في قضية وفاة مسياه نانتوي، وهو سجين في منأة إصلاحية بوسط الولاية بالقرب من يوتيكا، وذلك قبل يوم من مثول المدعي العام أمام المحكمة في "تطور جدير بالملاحظة" لم يتم تحديده.

ولم تذكر الحاكمة عدد الحراس الذين سيتم توجيه الاتهام إليهم أو طبيعة التهم، ولم يرد مكتبها على رسالة بريد إلكتروني طلبت تفاصيل حول ذلك.

وتوفي نانتوي في مستشفى في الأول من مارس بعد نقله من السجن، وهو أحد السجون العديدة في الولاية التي عصفت بها في ذلك الوقت موجة إضراب غير مصرح به استمرت 22 يوما من قبل الحراس.