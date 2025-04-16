أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية بمستشفى نجع حمادي العام؛ لمتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وبدأ وكيل الوزارة، جولته اليوم الأربعاء، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية التعامل مع الحالات الطارئة، وتوزيع المرضى على الأقسام المختلفة حسب حالتهم الصحية، مشددًا على ضرورة تسجيل بيانات المرضى بدقة وتدوين حالتهم الصحية.

ووجّه بخصم حافز الإشراف من مشرفي تمريض الاستقبال لعدم التزامهم بالسياسات المنظمة للعمل داخل القسم، كما قرر خصم الحافز نفسه من فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، نظرًا لعدم اتباعهم الإجراءات السليمة لمكافحة العدوى.

وتضمنت الجولة زيارة قسم العناية القلبية، حيث اطمأن على حالة المرضى والبروتوكولات العلاجية المتبعة، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الرعاية المقدمة، مؤكدين عدم احتياجهم لشراء أي أدوية من خارج المستشفى.

كما شملت الجولة تفقد بنك الدم، لمراجعة تشغيل أجهزة فصل الدم والبلازما، وتوافر الفصائل المختلفة، وآليات التخزين والاستهلاك.

وتابع وكيل الوزارة العمل داخل المعمل، متفقدًا كفاءة الأجهزة وآلية تسجيل التحاليل، وراجع في قسم الأشعة توافر الأفلام والتزام الفريق بإجراءات الحماية.

كما تفقد الحضّانات واطمأن على جاهزيتها ومدى وعي الفريق الطبي بحالات الأطفال والعلاجات المقدمة لهم.

فيما تفقد قسم الكُلى الصناعي، واطمأن على انتظام جلسات الغسيل الكلوي وتوافر الكوادر الطبية، بالإضافة إلى متابعة عمليات الرمد التي تُجرى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مثمنًا جهود الفريق في دعم تنفيذ الجراحات.

وفي ختام الجولة، زار وكيل الوزارة مطبخ المستشفى، وراجع مستوى النظافة وجودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى، موجّهًا بخصم 20% من مستحقات شركة النظافة والأمن لعدم التزامها بتقديم الخدمات المتفق عليها.

كما تفقد الصيدلية المركزية بالمستشفى، للتأكد من توافر الأدوية وآلية صرفها وتوثيقها للمرضى.