دبلوماسي صيني: نريد شراكة مع الاتحاد الأوروبي لنواجه الإساءة الاقتصادية الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال ياو جينج سفير الصين لدى إسبانيا، إن بلاده تريد التعامل مع الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا وليس منافسا في ظل تحول جيوسياسي وسياسة واشنطن التجارية الجديدة التي وصفها بأنها إساءة معاملة اقتصادية أحادية الجانب.

وصرح لوكالة رويترز، بأنّ استراتيجية الاتحاد الأوروبي لعام 2019 التي وصفت الصين بأنها شريك للتعاون ومنافس اقتصادي وغريم ليست منطقية لأن الطرفين يؤيدان الأسواق المفتوحة والتجارة القائمة على القواعد.

وأضاف: «يجب أن نركز على الشراكة.. الصين لن تكون أبدا تهديدا أو عدوا من أي نوع للاتحاد الأوروبي».

وأشاد بالنهج متعدد الأطراف الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في الشئون الخارجية، على خلاف النهج الانعزالي للرئيس دونالد ترامب.

واجتمع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث، الأسبوع الماضي، بالرئيس شي جين بينج في بكين.

واعتبرت الزيارة على نطاق واسع محاولة لإقامة علاقات اقتصادية وسياسية أوثق بين الصين وأوروبا وسط تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وقال ياو، إن الصين تعارض بقوة هذا النوع من إساءة المعاملة الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة.

وأضاف أن على أوروبا إسقاط قيود فرضتها على تصدير بعض منتجات التكنولوجيا الفائقة مثل أشباه الموصلات بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية والقيود المفروضة على شركات صينية مثل هواوي وزد.تي.إي في الوصول إلى شبكة الجيل الخامس في أوروبا.

وأضاف أن بكين فتحت قطاعات مثل الاتصالات والخدمات المصرفية والتصنيع أمام الاستثمار الأجنبي.