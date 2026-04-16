التربية والتعليم الفلسطينية: مئات الطلبة قيد الاعتقال في سجون إسرائيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن مئات الطلبة لا يزالون محتجزين في سجون إسرائيل في ظل ظروف وصفتها بأنها قاسية، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن نحو 350 طالبا معتقلون، مشيرة إلى تعرضهم لجملة من الإجراءات من بينها الاعتقال خلال ساعات الليل، والتحقيق المكثف، والعزل، فضلا عن حرمانهم من استكمال تعليمهم، إلى جانب ما وصفته بالإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وأضافت أن شهادات موثقة لعدد من الطلبة بينهم قاصرون، تتحدث عن اقتيادهم من منازلهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، واحتجازهم في ظروف معيشية صعبة، فضلا عن تعرضهم لضغوط نفسية خلال فترات التحقيق.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الطفل والتعليم، مضيفة أن ما يتعرض له الطلبة يعكس، بحسب وصفها، نمطا متكررا وليس حالات فردية.

وأكدت أن استمرار احتجاز الطلبة وحرمانهم من التعليم ينعكس سلبا على النظام التعليمي الفلسطيني ومستقبل الطلبة، داعية في الوقت ذاته المؤسسات الدولية المعنية إلى التدخل وتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الانتهاكات.

وطالبت الوزارة، بالإفراج عن جميع المعتقلين، خصوصا الطلبة والأطفال، وضمان عودتهم إلى مقاعد الدراسة، مشددة على مواصلة جهودها لدعم الطلبة المحتجزين وإبراز قضيتهم في المحافل الدولية.