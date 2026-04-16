إسرائيل: حبس جندي احتياط بتهمة إطلاق النار وقتل فلسطيني قرب نابلس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة مكافحة الجريمة في الضفة الغربية اعتقلت، صباح اليوم الخميس، جندي احتياط بشبهة إطلاق النار قبل شهر على الفلسطيني أمير عودة في قرية قصرة الفلسطينية قرب نابلس، ما أدى إلى استشهاده.

وأوضحت الشرطة أن المتهم لم يكن في إطار الخدمة أثناء إطلاق النار، وأن سلاحه صودر منه، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأظهر التحقيق في حادثة إطلاق النار أن الواقعة حدثت خلال مواجهة بين مستوطنين وسكان القرية، وأسفرت كذلك عن إصابة شخصين آخرين. كما أفاد سكان قرية قصرة في حينه أنه بالتزامن مع مقتل عودة، تم سرقة قطيع من الأغنام يعود لأحد السكان.

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية بشأن اعتقال جندي الاحتياط أنه "في 14 مارس تم تلقي بلاغ حول حادث في قرية قصرة تضمن إطلاق نار، وبحسب التقارير أصيب عدد من الفلسطينيين، وتم إعلان وفاة أحدهم".

وأضاف البيان أن "قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود في الضفة الغربية وصلت إلى المكان وبدأت بتفريق التجمع، وبدأت بجمع الأدلة والمعلومات من موقع الحادث، وبدأ التحقيق بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".

وقالت الشرطة أن المتهم هو "جندي في الجيش الإسرائيلي تصرف خارج إطار مهامه"، مشيرة إلى أن سلاحه تمت مصادرته، وتم تمديد حبسه في المحكمة حتى يوم الجمعة.