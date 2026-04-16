انتهاء اجتماع الكابينت الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق نار محتمل في لبنان دون التوصل إلى قرار

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الموضوع بأن اجتماع المجلس الأمني المصغر (الكابينت)، الذي عُقد لبحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، انتهى دون اتخاذ قرار.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى حرب شاملة.

كما تتكثف الجهود الدبلوماسية الدولية، بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا، للدفع نحو تهدئة ووقف لإطلاق النار، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية لحسم موقفها بين التصعيد أو القبول بتسوية مؤقتة.

