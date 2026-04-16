محافظ كفرالشيخ: اعتماد مركز الأورام ووحدات صحية وفق معايير GAHAR الدولية

أعلن محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، حصول مركز أورام كفرالشيخ على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، بما يؤكد استيفاء المستشفى لكافة متطلبات الجودة وسلامة المرضى، وتقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى المعايير العالمية، فضلًا عن حصول وحدة طب أسرة تيدا، ووحدة طب أسرة الكراكات، ووحدة طب أسرة الرصيف بكفرالشيخ على الاعتماد المبدئي، مشيداً بجهود القطاع الصحى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم/الأربعاء/ - أن حصول مركز أورام كفرالشيخ على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير «جهار» يؤكد التزام المنظومة الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة، ويعكس حرص المنشأة على تقديم رعاية صحية متكاملة تضع المريض في قلب منظومة الخدمة.

وأضاف أن التوسع في الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحويل جودة الرعاية الصحية إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس، سواء في معدلات الأمان، أو كفاءة تقديم الخدمة، أو مستوى رضا المرضى، بما يدعم اتخاذ قرارات صحية مبنية على الأدلة، ويعزز استدامة تطوير القطاع الصحي، ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالينا بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على الدور المحوري للرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة الطبية، وقدرتها على تقديم خدمات صحية متقدمة وشاملة تلبي احتياجات أهالينا.