مسئول إيراني: زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران ساهمت في تقليص الخلافات مع واشنطن

قال مسئول إيراني رفيع المستوى إن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران الأربعاء، ساعدت في تقليص الخلافات مع الولايات المتحدة في بعض النقاط، لكنه أشار إلى وجود خلافات أساسية بشأن القضايا النووية.

وأضاف في تصريحات لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أنه بعد الزيارة، هناك آمال كبيرة بتمديد وقف إطلاق النار، وعقد جولة ثانية من المحادثات.

وذكر المسئول أن هناك خلافات أساسية بشأن القضايا النووية، موضحًا أن مصير اليورانيوم المخصب، ومدة القيود النووية على إيران، لا تزال عالقة، وغير محسومة.

وتزايد التفاؤل اليوم الخميس إزاء احتمال أن تكون حرب الشرق الأوسط تقترب من نهايتها، مع وجود وسيط باكستاني كبير في طهران، وتعبير إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح مضيق هرمز الحيوي.

وقال مسئول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر عقد اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة وقف إطلاق نار محتمل في لبنان، بعد أكثر ‌من ستة أسابيع من اندلاع المواجهات مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وصرح مسئولان لبنانيان كبيران أنهما أُبلغا بأن هناك جهودا جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار، لكن لم تتوفر لديهما تفاصيل أخرى حول مدته أو موعد الإعلان عنه.

من جانبه، ذكر ترامب أن محادثات بين قادة الجانبين ستجري اليوم الخميس، دون أن يخوض في تفاصيل.

وشكل إنهاء القتال في لبنان نقطة خلاف رئيسية في محادثات السلام السابقة، إلى جانب كيفية التعامل مع طموحات طهران النووية.

ويدرس المسئولون الأمريكيون والإيرانيون العودة إلى باكستان لإجراء المزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتهت يوم الأحد مفاوضات بين الجانبين دون التوصل إلى اتفاق.

ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يقوم بدور محوري في الوساطة، إلى طهران أمس الأربعاء في محاولة لمنع تجدد الصراع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: «إننا متفائلون إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق»، واصفة المحادثات التي تتوسط فيها باكستان بأنها «مثمرة ومتواصلة».

ونفت ⁠صحة التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة طلبت رسميا تمديد وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الجانبان في الثامن من أبريل لمدة أسبوعين.

وذكرت ليفيت أنه لم يتم تأكيد عقد المزيد من المحادثات المباشرة حتى الآن، لكن من المرجح أن تجرى في باكستان مرة أخرى.

وأكد الجيش الباكستاني وصول منير إلى طهران. وقال مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز إن منير، الذي توسط في الجولة السابقة من المحادثات، سيسعى إلى «تضييق الفجوات» بين الجانبين.

وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن المحادثات يجب أن تعترف بحقوق طهران ومصالحها وكرامتها حتى تكون مثمرة.