رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، مساء الخميس، اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.