رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

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أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، مساء الخميس، اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.