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رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

نور رشوان
نشر فى : الخميس 16 مايو 2019 - 2:13 م | آخر تحديث : الخميس 16 مايو 2019 - 2:13 م

أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، مساء الخميس، اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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