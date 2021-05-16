الساحل الغربي للهند يستعد لإعصار تاوكتا وسط جائحة كورونا

من المنتظر أن يتعرض الساحل الغربي للهند - الحزام الصناعي في البلاد الذي يضم مصافي وموانئ كبرى - صباح الثلاثاء المقبل لإعصار، ما دفع السلطات ، التي تكافح بالفعل ضد الموجة الثانية لوباء كورونا ، إلى بدء الاستعدادات لإجلاء المواطنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الهندية، من المتوقع أن يصل إعصار تاوكتا، الذي يبعد حاليا نحو 500 كيلومتر (310 أميال) عن المركز المالي مومباي، إلى المناطق الجنوبية من ولاية جوجارات، حيث تصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 175 كيلومترا في الساعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في تغريدة اليوم الأحد إن قوة الإعصار اشتدت وتحول إلى "عاصفة إعصارية شديدة للغاية".

ونقلت السلطات المحلية في مومباي بالفعل مئات من مرضى كوفيد-19 الذي ينجم عن فيروس كورونا إلى منشآت أخرى. وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من كبار مسؤولي حكومته التأكد من "صيانة جميع الخدمات الأساسية مثل الطاقة والاتصالات والصحة ومياه الشرب"، وفقا لبيان صدر في 15 أيار/مايو من مكتب المعلومات الصحفية.