آيندهوفن يحجز مقعده في دوري الأبطال بالتعادل أمام أوتريخت

حجز آيندهوفن مقعده رسميا في الأدوار التمهيدية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بالتعادل الثمين 1 / 1 مع مضيفه أوتريخت اليوم الأحد في المرحلة الـ34 من الدوري الهولندي، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أياكس على مضيفه فيتيسه آرنهيم 3 / 1 .

ورغم فوزه الكبير 4 / صفر على مضيفه فينلو في مباراة أخرى بنفس المرحلة ، ظل إيمن يواجه شبح الهبوط باستمراره في المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا من أجل البقاء في دوري الدرجة الممتازة. وأفلت فيليم تو من شبح الهبوط بفوزه الثمين 2 / 1 على فورتانا سيتارد.

وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم بنفس المرحلة ، فاز ألكمار على هيراكليس ألميلو 5 / صفر وفينورد روتردام على فالفيك 3 / صفر وتفنتي أنشخيده على أدو دن هاج 3 / 2 وزفوله على جرونينجن 1 / صفر وسبارتا روتردام على مضيفه هيرنفين 2 / 1 .

وحسم آيندهوفن المركز الثاني لصالحه تماما، بعيدا عن حسابات فارق الأهداف، بعدما تعادل مع مضيفه أوتريخت ورفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ألكمار الذي تغلب على هيراكليس ألميلو 5 / صفر في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة.

وبهذا، يخوض آيندهوفن الدور التمهيدي الثاني في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ويخوض ألكمار الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وواصل أياكس انطلاقته المميزة في الموسم الحالي وأسدل الستار على مشاركته في الموسم الحالي بفوز ثمين 3 / 1 على فيتيسه آرنهيم ليعزز رصيده في صدارة جدول المسابقة.

ورفع أياكس، الذي توج بلقب البطولة في وقت سابق من الموسم، رصيده إلى 88 نقطة في الصدارة وتجمد رصيد فيتيسه آرنهيم عند 61 نقطة في المركز الرابع.