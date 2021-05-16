تغريم أصحاب قاعة أفراح مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، عدة حملات بمختلف أنحاء المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها الحكومة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المُستجد.

واستهدفت الحملات مراجعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة، التي أقر مجلس الوزراء بغلقها في تمام التاسعة مساءً، فضلًا عن رفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالطرق والتي تعوق حركة المرور خلال التوقيتات العادية بعيدًا عن الحظر.

أسفرت الحملات عن تغريم أصحاب قاعة أفراح بنطاق مركز ومدينة الزقازيق؛ لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.