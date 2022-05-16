جولدمان ساكس ينتظر الحصول على 50 مليون دولار من صفقة استحواذ موريس على سويديش ماتش

قالت مصادر مطلعة إن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب ينتظر الحصول على حوالي 50 مليون دولار كرسوم عن دوره في صفقة استحواذ شركة السجائر الأمريكية العملاقة فيليب موريس على منافستها الأصغر السويدية سويديش ماتش، وهو عائد جيد في ظل معاناة بنوك الاستثمار في العالم من تراجع سوق صفقات الاندماج والاستحواذ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذا العائد سيكون أحد أكبر عوائد شركات الاستشارات المالية وإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج في أوروبا خلال العام الحالي.

يذكر أن جولدمان ساكس هو المستشار المالي الوحيد للشركة السويدية التي تنتج أنواع من السجائر بدون دخان، وأعلنت فيليب موريس إنترناشونال شرائها مقابل 16 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

كما تتوقع مجموعتا سيتي جروب وبنك أوف أمريكا كورب الحصول على عشرات الملايين من الدولارات عن دورهما كمستشار مالي لمجموع فيليب موريس، حيث التزمت كل مجموعة بتديبر حوالي 8 مليارات دولار كجزء من قرض مؤقت لتمويل صفقة الاستحواذ.

كانت فيليب موريس إنترناشونال قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن شركة فيليب موريس أولاند القابضة التابعة لها قدمت عرضا موصى به لشراء شركة سويديش ماتش السويدية لإنتاج التبغ والسجائر التى تحتوى على البدائل الخالية من الدخان مقابل 106 كرونه سويدية للسهم الواحد نقدا.

وتصل قيمة الصفقة بالكامل إلى 2ر161 مليار كرونه تقريبا، أي 16 مليار دولار تقريبا.

ويزيد السعر المعروض للسهم الواحد بنسبة 4ر39% على سعر السهم في ختام تعاملات يوم 9 أيار/مايو قبل الإعلان عن الصفقة لأول مرة، وهو 06ر76 كرونه.

ويوصي مجلس إدارة سويديش ماتش بأن يقبل مساهمو الشركة هذا العرض. ومن المتوقع أن تبدأ مهلة الرد على العرض في 23 يونيو أو نحو ذلك وتنتهي في 30 سبتمبر أو نحو ذلك .