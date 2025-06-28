شهيدان ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

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استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر، مساء اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطن جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنت طائرات الاحتلال غارتين على بلدة جباليا والنزلة شمال قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.